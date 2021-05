Video- कल्याण भालेराव

देशातील कोरोना वाढीमागची प्रमुख कारणे; पाहा व्हिडिओ

CORONAVIRUS SECOND WAVE IN INDIA महिनाभरापासून भारतामध्ये India तीन लाखांपेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण corona patientsआढळत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं भारतात हाहा:कार माजवलाय. त्यातच आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेल्या बोजवारामुळे दररोज शेकडो लोकांचा जीव जातोय. पहिल्या लाटेवर यशस्वीरित्या मात करणाऱ्या भारताची दुसऱ्या लाटेत दयनीय अवस्था का बरं केलीय? यासंदर्भात आता जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHO नं एक अहवाल दिलाय. भारतातील कोरोना संसर्ग वाढण्यामागे काय आहेत कारणे? या विषयीच आपण आज बोलणार आहोत, आज काय विशेष मध्ये...