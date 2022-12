Video- Shubham Botre

Uddhav Thackeray यांच्या माईक खेचण्याच्या टोमण्याला Devendra Fadnavis यांचा जबरदस्त टोला

उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे फडणवीस सरकारला माईक खेचण्यावरून चांगलाच टोला लगावला होता. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद टोला लगावला. Uddhav Thackeray attacked the Shinde Fadnavis government for pulling the mic on this, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis took a dig in a press conference.