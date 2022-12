Video- Shubham Botre

Dr Ravi Godse On Corona BF7Variant: नव्या व्हेरियंटबाबत डॉ. रवी गोडसेंनी स्पष्ट सांगितले

चीनसह जगभरात कोरोना रुग्णसंख्या अचानक वाढक आहे, त्यामुळे भारताचीही चिंता वाढली आहे. चीनमध्ये नव्यानेच आढळून आलेला BF.7 या व्हेरिएंटने हेदौस माजवला आहे. या व्हायरची भारतात देखील एंट्री झाली आहे. याबाबत सकाळने अमेरिकास्थित डॉ. रवी गोडसे यांची विशेष मुलाखत घेतली आहे.

Corona BF.7 variant is going to be a threat to India. On this point sakal media Exclusive interview with America Based Dr. Ravi Godse