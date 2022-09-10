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Ganesh Visarjan 2022 : टिळक रस्त्यावर जेव्हा Eknath Shinde आणि Uddhav Thackeray समर्थक समोरासमोर येतात...
Published on : 10 September 2022, 10:33 am
Eknath vs Thackeray in Ganesh Visarjan Mirvnuk Pune : पुण्यात टिळक चौकात शिवसेनेचे दोन गट समोरासमोर आले. एका बाजूला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे समर्थक तर दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक होते. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या नेत्यांचे पोस्टर दाखवण्यात आले.
Web Title: Eknath Vs Thackeray In Ganesh Visarjan Mirvnuk Pune
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