Video- yamini Lawhate
Video : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्फोटक मुलाखत
Published on : 14 August 2022, 3:13 pm
शनिवारी १३ ऑगस्टला ठाण्यात मुख्यमंत्री जनगौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात आली. यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनेक स्फोटक प्रश्नांची उत्तर दिली.
Web Title: Explosive Interview Of Chief Minister Eknath Shinde
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