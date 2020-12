केंद्र सरकारने अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये: शरद पवार

Farmers agitation has started at the gates of Delhi. Today is the fifteenth day of the farmers' movement

मुंबई : दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आज शेतकरी आंदोलनाचा पंधरावा दिवस आहे. दररोज अधिकाधिक शेतकरी आंदोलनात सहभागी होतायत. याच पार्श्वभूमीवर आज शरद पवार यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.