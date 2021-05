Video- कल्याण भालेराव

'गो एअर'आता 'Go First', IPO च्या माध्यमातून उभारणार ३,६०० कोटी रुपये;पाहा व्हिडिओ

Go Air Now Go First: गो एअरलाईन्स'ने ३,६०० कोटी रुपयांचा IPO लाँच करण्यासाठी सेबीमध्ये आज कागदपत्र सादर केली. सेबीकडून शेअर बाजाराचे नियमन केले जाते. गो एअरलाईन्स ही वाडिया ग्रुपच्या मालकीची कंपनी आहे. शेअर्सच्या माध्यमातून १५०० कोटी रुपये त्यांना उभे करायचे आहेत. 'गो एअरलाईन्स' ही लो कॉस्ट म्हणजे कमी खर्चात हवाई प्रवास घडवणारी कंपनी आहे. 'गो एअरलाईन्स'ने काल १३ मे रोजी कंपनी लिस्टिंग एक्ससाइज अंतर्गत आपलं नाव बदलून Go First केलं आहे. या आयपीओमधून उभ्या राहणाऱ्या रक्कमेचा उपयोग कंपनी कर्जपरतफेड आणि विमानांच्या देखभालीसाठी करणार आहे. विमानांसाठी इंधन पुरवठा करणाऱ्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचीही देणी चुकवली जातील.