Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Maharashtra Gram Panchayat Election Result: जॉर्जियात शिकून परतलेली तरुणी सरपंच बनते तेव्हा काय घडतं?

जॉर्जिया येथे वैद्यकीय शिक्षण घेतलेली फॉरेन रिटर्न यशोधरा महेंद्रसिंग शिंदे ही सांगली जिल्ह्यातील 'वड्डी' ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदी निवडून आली. या निवडणुकीत शिंदे यांच्या पॅनलचा एकतर्फी विजय झाला असून सर्व जागांवर उमेदवार निवडून आले आहेत

Foreign return Yashodhara Mahendrasingh Shinde, who studied medicine in Georgia, was elected sarpanch in the 'Vaddi' gram panchayat election in Sangli district. Shinde's panel has won a one-sided victory in this election.