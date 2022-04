Video- Komal Jadhav

Video: मराठी नववर्षाची सुरुवात बाप्पाच्या दर्शनानं, दगडूशेठ मंदिरात गर्दी

Pune News: मराठी नववर्षाची सुरुवात बाप्पाच्या दर्शनानं, दगडूशेठ मंदिरात गर्दी पुण्यातील प्रसिद्ध अशा दगडूशेठ हलवाई (Dagdusheth Halwai) गणपती मंदिरात भाविकांनी मोठ्या संख्येनं गर्दी केलेली दिसली. गुढीपाडवा आणि मराठी नववर्षानिमित्तानं बाप्पाचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. ( On the occasion of Gudi Padwa, Marathi New Year, Huge Crowd at Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir, Pune)