Video- Vaishnavi Patil

Video: कसा आहे इफ्कोचा फर्टिलायझर प्लांट

इफ्को (IFFCO) या भारतीय शेतकऱ्यांच्या सहकारी तत्वावरील खतनिर्मिती क्षेत्रातील संस्थेने ब्राझिलमधील सहकारी संस्था ब्राझिलियन कोऑपरेटिव्हसोबत (OCB) मिळून एक सहकार्य करार केला आहे. या सहकार्य कारारानुसार ब्राझीलमधील सहकार क्षेत्रातील अनेक विधायक उपक्रम भारतात राबवले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून इफ्कोने ब्राझीलच्या सहकार्याने गुजरातमध्ये एक नॅनो फर्टिलायझर निर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. IFFCO officials explained to the visiting team about the field demonstrations of 'Nano Urea'. Notably, IFFCO in association with Indian Council of Agriculture Research (ICAR), had demonstrated Nano Urea on more than 15,000+ fields across the country before obtaining the final nod from Ministry of Chemicals & Fertilizers.