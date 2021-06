Video- कल्याण भालेराव

आयर्नमॅन डॉ. कौस्तुभ राडकर यांचा प्रेरणादायी प्रवास;पाहा व्हिडिओ

#InspiringStories: रानडे रीएलटर्स प्रस्तुत #InspiringStories बाय सकाळ या कार्यक्रमातील आजच्या भागात आपल्याला भारतातील सर्वात पहिले पुरुष आयर्नमॅन(India's first Male Ironman) अशी संपूर्ण भारतात ओळख असलेले 25 वेळा आयर्नमॅन असलेले डॉ. कौस्तुभ राडकर (Dr. Kaustubh Radkar) यांचा प्रेरणादायी प्रवास अनुभवता येणार आहे. Inspiring Stories (You will be able to experience the inspiring journey of many dignitaries who have gained fame all over the world through this program) त्यांनी आजपर्यंत 100 पेक्षा जास्त आयर्नमॅन घडवले आहेत. क्रीडा क्षेत्रात त्यांनी महत्वाचे काम केले आहे. त्यांची कारकीर्द, त्यांचा प्रशिक्षक म्हणून आलेला अनुभव, त्यांचे या क्षेत्रातील वेगवेगळे किस्से अनुभवता येणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध मुलाखतकार निलेश नातू आपल्यासमोर विविध क्षेत्रातील दिग्गज मान्यवरांचा अनुभव, त्यांच्या आयुष्यातील काही अनटोल्ड स्टोरीज व त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास घेऊन येणार आहेत.