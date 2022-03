Video- Aditya Kakde

आयपीएलचा रन-संग्राम : Rajasthan vs Hyderabad | RR vs SRH | IPL | Cricket | Predictions | Sakal Media

आयपीएलचा रन-संग्राम : Rajasthan vs Hyderabad | RR vs SRH | IPL | Cricket | Predictions | Sakal Media

आजच्या 'आयपीएलचा रन-संग्राम' कार्यक्रमात राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैद्राबाद या आज होणाऱ्या सलामी सामन्यात संभाव्य खेळाडू कोण असतील ?, धावपट्टीचे विश्लेषण, आजपर्यंत आमने-सामनेच्या लढाईत कोण वरचढ राहिलंय यासोबतच अनेक गोष्टी आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

