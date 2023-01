Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Jitendra Awhad: तुम करे तो रासलीला, हम करे तो कॅरेक्टर ढीला, असं का आणि कुणाला म्हणाले?

५ जानेवारीच्या मध्यरात्री आव्हाडांनी केलेलं ते एक ट्विट. ज्यावरुन भाजपा महाराष्ट्र आणि आव्हाडांमधला संघर्ष सुरु झाला, जो अजूनही सुरुच आहे. आता हे नेमकं काय प्रकरण आहे ते जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ पाहा-

Jitendra Awhad vs BJP fight is still on over Aurangzeb issue. To know more about the controversy, watch this video: