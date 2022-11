Video- Shubham Botre

Lumpy Skin : वासरांतील लम्पी स्कीन रोगाचा प्रसार कसा रोखायचा? | Lumpy Skin

नवजात वासराचे प्रतिकूल वातावरणापासून संरक्षण करावे. वासरांमध्ये लंपी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याविषयी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथील डॉ. अनिल भिकाने आणि पशुवैद्यक व पशुविज्ञान महाविद्यालय, उदगीर येथील डॉ. रवींद्र जाधव यांनी दिलेली माहिती पाहूयात

(How to Protect the newborn calf from adverse environment? What measures should be taken to prevent outbreak of lumpy skin disease in calves. Let's see the Detailed Report)