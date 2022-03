Video- सकाळ ऑनलाईन

Video: मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदिवासी बांधवांसोबत थिरकले

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी आदिवासी बांधवांसोबत पारंपरिक नृत्य केलं. बारवानी येथील भगोडिया महोत्सवात ते सहभागी झाले होते.

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan dances with the people from tribal communities, during the Bhagoria Mahotsav in Barwani