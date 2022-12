Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Ajit Pawar on Gogawale: तुम्ही माझ्या मध्ये बोलू नका नाहीतर... अजितदादांचा गोगावलेंना दम

महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भाषणानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते. यावेळी त्यांच्या भाषणाच्या मध्ये बोलणाऱ्या भरत गोगावलेंना अजितदादांनी असा दम दिला की त्यांची बोलतीच बंद झाली.

Opposition leader Ajit Pawar was speaking after chief minister Eknath Shinde's speech on the last day of the winter session of the Maharashtra legislature. At this time, Ajitdada gave such a warning to Bharat Gogavale, who was speaking in the middle of his speech.