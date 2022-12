Video- Shubham Botre

Maharashtra Vidhan Sabha Update: "डायरेक्ट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री करा" शेतकरी मुद्द्यावरुन बच्चू कडू संतापले

शेतकरी मुद्द्यावर बोलताना बच्चू कडू विधानसभेत संतापलेले दिसले

शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा हक्क देण्याच्या संजय कुटेंच्या सूचनेवरुन बच्चू कडूंनी सत्ताधारी-विरोधकांना सुनावलं

शिंदे सरकारलाही बच्चू कडूंनी घरचा आहेर दिला

सत्तेत पाठिंबा असला तरी विरोध करु, असा इशाराही बच्चू कडूंनी दिला

‘बाजारसमितीचं सोनं झालं पाहिजे, अशी व्यवस्था करा’

शेतकरी, बाजारसमितीच्या मुद्द्यावरुन आमदार बच्चू कडू आज विधानसभेत संतापलेले दिसले. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी-विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतलेला दिसला.

MLA Bacchu Kadu was seen angry in the assembly today over the issue of farmers and market committees. Eknath Shinde