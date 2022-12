Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Maharashtra Vidhansabha: अध्यक्षांना सुनावणाऱ्या जयंत पाटलांचं निलंबन; ते नेमकं काय म्हणाले? पाहा व्हिडीओ

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांविषयी काढलेल्या उद्गारांमुळे त्यांच्यावर नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पण जयंत पाटील विधानसभाध्यक्षांना नेमकं काय म्हणाले, ते पाहा या व्हिडिओत

Ncp state president and MLA Jayant Patil's remarks about the assembly speaker have led to suspension proceedings against him till the end of the winter session in Nagpur.