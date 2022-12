Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Vidhanparishad: Rahul Shewale प्रकरणी SIT चौकशी होणार, Neelam Gorhe यांनी सरकारला का निर्देश दिलेत?

Vidhanparishad: दिशा सालियनप्रमाणेच खासदार राहुल शेवाळे प्रकरणातही SIT चौकशी होणार आहे. विधानपरिषदेच्या सभापती नीलम गोऱ्हेंनी सरकारला SIT चौकशीसाठी निर्देश दिले. सत्ताधाऱ्यांनी दिशा सालियन तर विरोधकांनी राहुल शेवाळेप्रकरणावरुन विधानपरिषदेत राडा घातला

Like Disha Salian, MP Rahul Shewale's case is also going to be probed by the SIT. Legislative council speaker Neelam Gorhe directed the government to conduct an SIT probe.