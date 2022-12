Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव), अक्षय बडवे

Maharashtra Vidhansabha Assembly Session: भिडेवाड्याच्या आंदोलनाचा मुद्दा थेट विधिमंडळ अधिवेशनात

Maharashtra Vidhansabha Assembly Session: मुलींची पहिली शाळा असलेल्या पुण्यातील भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक झाला पाहिजे या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव आणि महिला उपोषणाला बसल्या आहेत. हाच मुद्दा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळांनी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनीही सरकार सर्वतोपरी मदत करेल असं आश्वासन दिलंय. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनातही भिडेवाड्याच्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केलेला दिसला.

In Maharashtra Vidhansabha Assembly Session, Pune Bhidewada Protest issue raised by Chhagan Bhujbal and CM Eknath Shinde answers on the same.