"शालेय अभ्यासाची उजळणी | ५वी परिसर अभ्यास भाग २ - आपली उत्क्रांती कशी झाली ?
"शालेय अभ्यासाची उजळणी | ५वी परिसर अभ्यास भाग २ - आपली उत्क्रांती कशी झाली ?
एसएससी बोर्डाच्या इयत्ता पहिले ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची उजळणी सोबत संकल्पना आधारित ॲनिमेशन व्हिडिओ कंटेंट असलेले एकमेव शैक्षणिक अॅप.
मराठी डिजि माध्यम (MDM) अॅप आजच डाऊनलोड करा.
📱https://www.marathidigimadhyam.com/MDMApp
✳️याविषयी अधिक माहितीसाठी : https://youtu.be/dOHVXMdWYj8
➡️FB = https://www.facebook.com/marathidgmadhyam
➡️YT = https://www.youtube.com/channel/UCZXrRJRvFnIGt1oB4MS3XcQ
➡️IG = https://www.instagram.com/marathidigimadhyam/
➡️WS = https://marathidigimadhyam.com/
#mdm,#marathidigimadhyam, #education, #giftyourchild, #elearning, #elearningapp, #schooleducation, #marathimedium, #secondaryschool, #kidseducation, #मराठीडिजिमाध्यम, #शालेयशिक्षण, #इलर्निंग, #मराठीमाध्यम, #गुणवत्तापूर्णशिक्षण, #अभ्यासाचीउजळणी, #जडणघडणविद्यार्थ्यांची, #ujalani",
Web Title: Mdm Elearning App Evolution Chapter
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..