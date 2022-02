Video- yamini Lawhate

जरा शरद पवारांकडून शिका, राहुल गांधींना टोला;पाहा व्हिडीओ

वैयक्तिक नैराश्य राजकारणावर काढू नये असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधींना टोला लगावला. शरद पवारांचं कौतुक करताना ते म्हणाले की, जनप्रतिनिधी छोटा असो किंवा मोठा असो त्याला त्याच्या क्षेत्रातले लोक फॉलो करतात. जर नेता नैराश्याने भरलेला असेल तर काय होईल? सत्तेत असल्यावरच देशाची चिंता करतात का? कुणाकडून नाही शिकत तर शरदरावांकडून शिका. मी बघितलं आहे की, शरदराव या वयातही अनेक व्याधी असतानाही आपल्या क्षेत्रातील लोकांना प्रेरणा देतात असं म्हणत मोदींनी पवारांचं कौतुक केलं आहे. (PM Modi taunted Rahul Gandhi, and praised Sharad Pawar in the Parliament)