Video- yamini Lawhate

Video : युद्धाला महिना, जगावर महागाईचं मोठं संकट

(Russia Ukraine War) रशियाने मागील २४ फेब्रुवारीला युक्रेनवर हल्ला केला. त्याला आता आज बरोबर एक महिना पूर्ण होत आहे. हे युद्ध संपण्याची सध्या तरी काही चिन्हे दिसत नाहीत. सुरवातीला युद्धाचा फटका केवळ युक्रेनला बसला. पण या लांबत चाललेल्या युद्धाचे चटके आता तुमच्या - आमच्या घरापर्यंत जाणवू लागले आहेत. युद्धाचे परिणाम आता थेट स्वयंपाकघरापर्यत पोहोचले आहेत. हे युद्ध आता फार काळ लांबल्यास जगभर अन्नधान्याचं भीषण संकट निर्माण होण्याचा धोका या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. (Russia-Ukraine War may lead to the food scarcity all over the World)