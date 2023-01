Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Nagpuri Saoji in Mumbai: नागपुरी सावजी मटण, चिकनची चव मुंबईत चाखायचीय?

अस्सल खवय्यांसाठी सकाळ घेऊन आलाय खास भुक्कड शो... आणि या एपिसोडमध्ये आपण स्पेशल सावजी चिकन डिश बद्दल जाणून घेणार आहोत. Sakal brings a special Bhukkad show for the real foodies... and in this episode, we will learn about the special Savaji Chicken Dish. #bhukkadshow #sakal #saoji #nagpurispecialsaoji #saojimutton #saojichicken #saojispecialnonvegfood #nagpur #nagpurifood #nagpurimuttonsukkha #food #foodie #zunkafulka #thecha