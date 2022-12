Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Nagraj Manjule: नागराजच्या नव्या सिनेमातून परश्या प्रेक्षकांच्या भेटीला....

फॅन्ड्री, सैराट फेम नागराज मंजुळे निर्मित घर बंदूक बिर्याणी हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हेमंत अवताडे दिग्दर्शित चित्रपटात आकाश ठोसर, सयाजी शिंदे, नागराज मंजुळे मुख्य भूमिकेत आहेत. एकाच वेळी हा चित्रपट मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलुगु भाषेत प्रदर्शित होणार आहे. Ghar Banduk Biryani produced by Nagraj Manjule of Fandry Sairat fame is all set to hit the screens soon. However, the film directed by Hemant Awatade also stars Aakash Thakkar, Sayaji Shinde, Nagraj Manjule in the lead roles.