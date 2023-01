Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Narayan Rane on Sanjay Raut: शिवसेना संपवण्याची सुपारी राऊतांनी घेतली, राणेंचा हल्लाबोल

Narayan Rane on Sanjay Raut: भाजपा खासदार नारायण राणेंनी संजय राऊतांवर टीका केली. शिवसेना संपवण्याची सुपारी राऊतांनी घेतल्याचा घणाघाती आरोप राणेंनी केला आहे.

BJP MP Narayan Rane criticized Sanjay Raut. Rane has accused Raut of being the reason to end the Shiv Sena.