Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Nashik Boy Kidnapped: अपहरणानंतर काय काय झालं? चिरागनं स्वत:च सांगितला तो प्रसंग

नाशिकच्या सिन्नरमधील आडत व्यापारी तुषार कलंत्री यांच्या मुलाचं गुरुवारी संध्याकाळी अपहरण करण्यात आलं. पण, कोणत्याही मागणीविना ५-६ तासांनी मुलगा चिराग घरी परतला. यावेळी त्यानं अपहरणानंतरचा प्रसंग न डगमगता सांगितला.

The son of Tushar Kalantri, a businessman from Sinnar in Nashik, was kidnapped on Thursday evening. But, after 5-6 hours without any demand from the kidnappers, son Chirag returned home.