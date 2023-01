Video- प्रतीक जोशी

Nashik Highway Accident:'चहा प्यायला थांबलो आणि...' त्या अपघातात ८ वर्षांच्या निधीने सर्वस्व गमावलं

सिन्नर-शिर्डी महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातातात दहा जणांचा मृत्यू झाला. या अपघात १० जणांचा मृत्यू झाला तर ३५ पेक्षा जास्त जण जखमी झाल्याची माहिती आहे.

Ten people died in a terrible accident on the Sinnar Shirdi highway. It is reported that 10 people died and more than 35 people were injured in this accident