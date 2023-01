Video- Shubham Botre

Nashik Jindal Steel Explosion: नाशकातील जिंदाल कंपनीत भिषण स्फोट

नाशिकमधील इगतपुरी गावापाशी असलेल्या जिंदाल कंपनीत भिषण असा स्फोट झाला आहे. यामुळे कंपनीला मोठी आग लागली आहे.

explosion has occurred at Jindal Company near Igatpuri village in Nashik. This has caused a big fire to the company.