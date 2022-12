Video- Shubham Botre

Nawazuddin siddiqui's चा 'Haddi' चित्रपटाला लूक बघून, फॅन्स म्हणतात "ऑस्कर तो बनत हैं"

बॉलिवूड मधील गंभीर भूमिका करत आपल्या अभिनयाची छाप सोडणारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी त्याच्या आगामी चित्रपटामूळं चर्चेत आहे. या चित्रपटात तो वेगळ्याच भूमिकेत दिसणार आहे. त्या चित्रपटीचं नावं आहे 'हड्डी'... या चित्रपटाचं पोस्टर समोर आलं तेव्हापासून त्याच्या लूकची चर्चा झाली होती

Nawazuddin Siddiqui famous for serious roles in Bollywood, now he will be seen in a different role in this film. The name of that movie is 'Haddi'. the poster of this movie came out.