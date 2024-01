छगन भुजबळ नाही तर, मनोज जरांगेच ओबीसी समाजाचे सर्वोच्च नेते आहेत. त्यांनाच आपण नेते मानणार, अशा शब्दात बारा बलुतेदारांचे ओबीसी नेते सोमनाथ काशिद यांनी घोषणा केली. जरांगे बारा बलुतेदारांना वेगळा उपवर्ग करुन आरक्षण देण्याची मागणी वेळोवेळी करताहेत. त्यामुळे मनोज जरांगेंनाच आपण ओबीसींचे सर्वोच्च नेते मानणार असल्याचं काशिद म्हणालेत.

(No Chhagan Bhujbal, only Manoj Jarange is our supreme leader, OBC leader claims)