Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Sanjay Raut: राऊतांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी, नेमकं प्रकरण काय?

शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत न्यायालयाला सामोरं जाण्यास घाबरतात का? असा सवाल किरीट सोमय्यांनी उपस्थित केला. यावेळी राऊतांविरोधात कोर्टानं अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याची माहितीही सोमय्यांनी दिली.

Is Shiv Sena Thackeray Group Mp Sanjay Raut Afraid To Face The Court? Such A Question Was Raised By Kirit Somaiya.