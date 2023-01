Video- अक्षय बडवे

Pune News: ओशोंच्या पुण्यतिथीदिनीच अनुयायांवर आंदोलनाची वेळ का आली?

ओशो रजनीश यांच्या ३३ व्या पुण्यतिथीदिनीच पुण्यात अनुयायी आंदोलन करत आहेत. आता ओशोंच्या अनुयायांनी आंदोलनाचा मार्ग का पत्करला, ते जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ पाहा...

On the 33rd death anniversary of Osho Rajneesh, followers have been agitating in Pune. Now watch the video to know why Osho's followers took the path of agitation...