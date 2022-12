Video- Shubham Botre

Pune Rap Song: शिवरायांचा अपमान इतका जिव्हारी लागला की पठ्ठ्यानं थेट रॅप साँगच बनवलं

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि अनेक नेत्यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल अपमानकारक वक्तव्य केलं गेलं, यावरून अनेक स्तरातून टीका होत आहे. यातूनच पुण्यातील तरुणांनी महराजांवर केलेल्या वक्तव्याचा निषेधार्थ म्हणून थेट रॅप साँग तयार केलय.अजित केरुरे नावाच्या या तरुण पुणेकराने त्याच्या मित्रांच्या मदतीने हे "रॅप साँग" तयार केलं आहे. Governor Bhagat Singh Koshyari and many leaders have made insulting statements about Chhatrapati Shivaji Maharaj. thats why two youngster from pune Ajit Kerure and his friend create a rap song as a protest against the statement against Maharaj.