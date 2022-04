Video- Vaishnavi Patil

Video: यंदा राज्यात बेदाणा उत्पादन कमी होणार

अतिवृष्टी, मॉन्सूनोत्तर पाऊस आणि बदलत्या वातावरणाचा फटका बेदाणानिर्मितीवर झाला. त्यामुळे बेदाणानिर्मितीचा हंगाम अजून पंधरा दिवस चालू राहील. यंदाच्या बेदाणा हंगामात उत्पादन १ लाख ५० टन इतके होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा २० हजार टनांनी उत्पादन घटण्याची शक्यता बेदाणा उद्योगातील जाणकारांनी व्यक्त केली. Raisin production may be low this year. Access to rain, varions in weather impact on raisin production this year. Watch the video to know the raisin production news.