Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Raj Thackeray:हे पोट्टं काय करणार? तर हेच पोट्टं वरवंटा फिरवणार, राज ठाकरेंचा राजकीय पक्षांना इशारा

हे पोट्टं काय करणार? हेच पोट्टं तुमच्या मक्तेदारीवर वरवंटा फिरवणार, अशा शब्दात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी प्रस्थापितांना इशारा दिला आहे. आज नागपूरसह विदर्भातील मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या. त्यावेळी त्यांना मार्गदर्शन करताना राज ठाकरे बोलत होते.

MNS president Raj Thackeray has warned the establishment that the new karykartas will turn the tide on ruling party’s monopoly.