Tell Me Your Story:डिप्रेशन दूर करायचे 'राज';पुण्यातील तरुणाचे कौतुकास्पद 'मिशन'

पुणे - पुण्यात सध्या सोशल मिडियावर ''Tell Me Your Story and I Will give You 10 Rupees'' असा बोर्ड हातात घेऊन थांबलेल्या मुलाचे फोटो व्हायरल होत आहे. त्याचे नाव आहे राज विनायक डगवार. पीआयसीटी (Pune Institute of Computer Technology) कात्रज, येथे कॉम्प्युटर इंजिनिअरींगच्या अंतिम वर्षाचा अभ्यास करणारा हा विद्यार्थी.