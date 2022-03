Video- सकाळ ऑनलाईन

Video: राजकीय नेत्यांचं होळी सेलिब्रेशन

केंद्रीय मंत्र्यांचं होळी सेलिब्रेशन, नख्वींकडून ढोल वादन

दिल्लीतील निवासस्थानी केंद्रीय मंत्र्यांचं होळी सेलिब्रेशन

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहांकडून स्थानिकांसोबत होळी सेलिब्रेशन

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नख्वींनी ढोल वादन

Union Defence Minister Rajnath Singh and Union Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi celebrated festival of colours i.e. Holi at their residence in Delhi. Naqvi was seen trying his hand on ‘Dhol’ as he was completely drenched in colours