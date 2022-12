Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Rishabha Pant: कार अपघाताचं सीसीटीव्ही फूटेज पाहा...

टीम इंडियाचा विकेटकीपर आणि बॅट्समन असणाऱ्या ऋषभ पंतच्या गाडीचा आज पहाटे दिल्ली-देहरादून महामार्गावर भीषण अपघात झाला.

Team India's wicketkeeper and batsman Rishabh Pant's car met with an accident on the Delhi-Dehradun highway early this morning.