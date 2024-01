Rohit Pawar यांना summons आल्यानंतर Sharad Pawar ही मैदानात, नातवासोबत ED कार्यालयात

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार ईडी कार्यालयात जाणार आहेत. आता पवारांना ईडीची नोटीस आली म्हणजे प्रकरण लय खोल दिसतंय. झालं असं की, बारामती अग्रो कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांप्रकरणी चौकशीसाठी ईडी म्हणजेच सक्तवसुली संचलनालयानं रोहित पवारांना समन्स बजावलं. यावेळी रोहित पवारांनी आजोबांच्या पावलावर पाऊल टाकत २४ तारखेऐवजी २२ किंवा २३ तारखेला चौकशीसाठी बोलवण्याची विनंती केली. तरी, यंदा रोहित पवार एकटे नाही तर, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि त्यांचे आजोबा शरद पवार हे सुद्धा रोहित पवारांसोबत ईडी कार्यालयात जाणार आहेत. यावेळी रोहित पवारांच्या आत्या आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळेसुद्धा रोहित पवारांसोबत असतील. याबाबत खुद्द रोहित पवारांनीच एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करुन माहिती दिली आहे. (NCP MLA Rohit Pawar summoned by ED and Sharad Pawar come up and will go to ED office)