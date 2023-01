Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Rupali Chakankar: ‘’महाराष्ट्र भाकरीच्या तुकड्याचा प्रश्न विचारतोय, तुम्ही कपड्याच्या तुकड्यावर बोलताय’’

महाराष्ट्र भाकरीच्या तुकड्याचा प्रश्न विचारतोय, तुम्ही कपड्याच्या तुकड्यावर बोलताय, अशा शब्दात महागाई, रोजगाराच्या मुद्द्यावर न बोलणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांनी समाचार घेतला.

Maharashtra is asking the question of a piece of bread, you are talking on a piece of cloth. Rupali Chakankar alleged that government was not talking about the issue of inflation, employment.