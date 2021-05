Video- कल्याण भालेराव

मराठी वंशाच्या माणसानं थेट स्कॉटलंडच्या संसदेत घेतली खासदारकीची शपथ; व्हिडिओ

Scotland :मराठी पाऊल पुढे पडतेय, याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली आहे. संदेश गुल्हाणे यांच्या नावाने आणखी विदर्भाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. मूळचे अमरावतीमधील असलेले डॉ. संदेश प्रकाश गुल्हाणे Dr. Sandesh Gulhane यांनी नुकतीच स्कॉटीश संसदेत scottish-parliament खासदार पदाची शपथ घेतली आहे. स्कॉटीश संसदेत निवडून गेलेले संदेश हे भारतीय वंशांचे पहिलेच वंशज आहेत. डॉक्टरी पेशासोबत राजकारणही -संदेश गुल्हाणे यांचे आई-वडिल हे मूळचे अमरावतीमधील रहिवासी आहेत. ते कामानिमित्त लंडनमध्ये स्थायिक झाले. संदेश यांच्या जन्मदेखील लंडनमध्येच झाला. त्यानंतर संदेश यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात आपले करिअर केले. संदेश हे व्यवसायाने डॉक्टर असून त्यांनी ऑर्थोपेडिक रजिस्ट्रार म्हणूनही काम केले आहे. त्यांना राजकारणाची आवड असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रासोबतच त्यांनी राजकारणात देखील आपली पकड मजबूत केली. त्यानंतर २०२१ मध्ये त्यांना स्कॉटलंडच्या संसद निवडणुकीमध्ये स्कॉटिश कन्झर्व्हेटिव्ह आणि युनियनवादी पार्टीकडून ग्लासगो पोलॉक मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर झाली. ते चांगल्या मतांनी निवडून येऊन स्कॉटीश संसदेत खासदार म्हणून पोहोचलेले भारतीय वंशाचे एकमेव व्यक्ती ठरले. Dr. Sandesh Gulhane Became First MP Of Indian Descent