Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Sanjay Raut on Shinde Group: ''५० खोक्यांच्या व्यवहारावरही एसआयटीची स्थापना करा''

दिशा सालियन प्रकरणात SIT स्थापन करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारवर संजय राऊतांनी आपल्या शैलीत टीका केली आहे. Sanjay Raut has criticised the Shinde-Fadnavis government which set up the SIT in the Disha Salian case in his own style.