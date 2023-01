Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Sanjay Raut vs Deepak Kesarkar: तुरुंगात जाण्यावरुन राऊत अन् केसरकरांमध्ये जुंपली

Sanjay Raut vs Deepak Kesarkar: तुरुंगात जाण्याच्या वक्तव्यावरुन ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांच्यात जुंपलेली दिसली. २०२४ मध्ये केसरकरांनीच पुन्हा जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठेवावी असं वक्तव्य राऊतांनी केलं त्याला केसरकरांनीही प्रत्युत्तर दिलं. Shivsena Thackeray group MP Sanjay Raut and Shinde group spokesperson Deepak Kesarkar were seen at loggerheads over their statement of going to jail. In 2024, Kesarkar should be ready to go to jail said by Sanjay Raut on which Kesarkar also responded.