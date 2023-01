Video- Shubham Botre

Savitribai Phule Pune School: सावित्रीबाईंनी सुरु केलेल्या शाळेची का झाली दुरावस्था?

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी सुरु केलेल्या पहिल्या शाळेची दुरावस्था झाली आहे. 1 जानेवारी 1848 रोजी ही शाळा सुरु करण्यात आली होती.

1st January 1848 first school for girls started by Krantijyoti Savitribai Phule in Bhidewada Pune. Today this school is in bad condition.