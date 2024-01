कुख्यात गँगस्टर शरद मोहोळ याची गोळीबारात हत्या झाली आहे. कोथरुडमधील सुतारधरा येथील राहत्या घरातून मुरलीधर मोहोळ बाहेर पडले होते. काही अंतरावर चालत आले असता त्याच्यावर तिघांनी गोळीबार केला. त्यातील एक गोळी मोहोळच्या खांद्याला लागली अन् ते जबर जखमी झाले. उपचारासाठी आधी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पण, दुपारी साडेतीनच्या सुमारास मोहोळचा मृत्यू झाला. भरदिवसा कोथरुडमध्ये झालेल्या गोळीबाराचा पोलीस सर्व बाजूने तपास करत आहेत. (Sharad Mohol got killed by his colleagues at Kothrud, Pune)