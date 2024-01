Sharad Mohol ला मारण्यासाठी Munna Polekar ला पिस्तुलं कुणी दिली? Mulashi कनेक्शनही आलं समोर...

सराईत गुन्हेगार अन् कुख्यात गुंड शरद मोहोळची ५ जानेवारीला दुपारी दीडच्या सुमारास कोथरुडमधल्या सुतारदरा भागात हत्या करण्यात आली. साहिल उर्फ मुन्ना पोळेकरसह त्याच्या ३ साथीदारांनी शरद मोहोळवर गोळीबार केला. विशेष म्हणजे यावेळी मुन्ना पोळेकर जो महिन्याभरापासून मोहोळसोबतच सावलीसारखा असायचा, त्यानंच शरद मोहोळवर पहिल्यांदा गोळी झाडल्याचं निष्पन्न झालंय. आणि तोच या घटनेतला मुख्य आरोपी आहे. पण, आता या मुन्नानं गोळीबार करण्यासाठी त्याला पिस्तुलं कुणी दिली? शरद मोहोळच्या हत्येचंही मुळशीशी कनेक्शन आहे, ते काय आहे? तेच समजून घेऊयात या व्हिडिओतून.... (Sharad Mohol killed by his colleagues and who gave the weapons to killers)