पुण्यातील कुख्यात गुंड शरद मोहोळच्या (Sharad Mohol Death) हत्या प्रकरणी मुख्य आरोपी साहिल उर्फ मुन्ना पोळेकर याच्यासह ८ आरोपींना शुक्रवारी रात्री अटक करण्यात आली आहे. पुण्याजवळील शिरवळ इथून या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसेच हल्ल्यावेळी वापरण्यात आलेली हत्यारं आणि दुचाकी देखील पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत.

(Sharad Mohol murder case Eight persons including main accused were arrested by Pune Police)