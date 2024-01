Shivsena MLA Disqualification निकालातून Sharad Pawar यांनी घेतला धडा? नव्या चिन्हाचीही तयारी?

शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी शिंदेंच्या बाजूनं निकाल दिला. या निकालानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पवारांना पत्रकारांनी जो न्याय शिवसेनेसोबत झाला तोच तुमच्यासोबतही होऊ शकतो. असं विचारलं असता त्यावर पवारांनीही येत्या निवडणुकांच्या दृष्टीनं आपण तयारी करुन ठेवली आहे. १२० चिन्हं आहेत. त्यावर आता बोलणार नाही पण वेळ आल्यावर सांगेन असंही पवार म्हणालेत. त्यामुळे पवार नेमकं काय म्हणाले, ते जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ पाहा... (Sharad Pawar on alert mode after rahul narvekar's verdict on Shivsena MLA Disqualification)