आदित्य ठाकरे कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार असल्याच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे यांचा हा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघातून आदित्य ठाकरे यांनी निवडणूक लढवल्यास शिंदे यांच्यासमोर तगडे आव्हान उभे राहणार आहे. (Shinde vs Thackeray: Aditya Thackeray will stand for Loksabha elections from Shrikant Shinde's Kalyan Loksabha Constituency)